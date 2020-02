Fola Dada – "Groove is in the heart" Session No. 10

Fola Dada

Fola Dada zelebriert nun also schon zum 10. Mal "Groove is in the Heart" im BIX. Alles hat mit der Idee begonnen, Lieblingsmusiker zusammen zu bringen, um Lieblingsmusik zu spielen. Es wurde daraus eine erfolgreiche Konzertreihe, deren Name Programm ist, denn tatsächlich steht der Groove im Mittelpunkt.

NuSoul, Jazz, R’n’B aber auch House und Reggae hat Fola als Repertoire gewählt. Eigene Songs und Covers werden meistens miteinander kombiniert und die Spielfreude sorgt für lustvolle Höhenflüge, virtuose Ausbrüche und herzerfüllende Beats.

Dass das alles so möglich ist, liegt vor allem an der Band. Diese besteht in der Regel aus Tommy Baldu am Drum Set, Ulf Kleiner an Rhodes und Piano und für die 10. Ausgabe zusätzlich aus Joscha Glass am Bass und Joo Kraus an Trompete, Sounds und Stimme. Fola Dada steht dabei strahlend im Mittelpunkt und kann ihr Glück kaum fassen, denn was kann einem Besseres passieren als mit der Lieblingsband im Lieblingsclub die Lieblingsmusik zu spielen? Nichts! Genau und deswegen ist ein unvergesslicher Abend garantiert.

Besetzung: Fola Dada (voc); Joo Kraus (trp, voc, sfx); Ulf Kleiner (rhodes, p); Joscha Glass (b); Tommy Baldu (dr)