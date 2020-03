Fola Dada & Joo Kraus

Vier Jahre Zeit hat sich die als Frontfrau von „Hattler“ und Gastsängerin der SWR Big Band bekannt gewordene Fola Dada Zeit genommen, um die Songs für ihr Solo-Album "Earth" zu komponieren. Die Musik der nigerianisch-deutschen Sängerin ist soulful, urban, jazzy, aber auch elektronisch. Selbst Bob Marley lässt grüßen.

"Was soll ich machen? Das alles bin nun mal ich. Mich in eine Ecke zu stellen, wird schwierig. Aber das finde ich gut so." Fola Dadas Band hat sich im Stuttgarter Jazzclub Bix gefunden, wo sie eine Konzertreihe namens "Groove Is In The Heart" unterhielt. Das englischsprachige Werk "Earth" widmet sich Themen wie Identität, Herkunft, Heimat, Natur, Wurzeln.

Besetzung:

Fola Dada - vocals

Joo Kraus - trumpet

Ulf Kleiner - rhodes

Tommy Baldu - drums