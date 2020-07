Fola Dada & Martin Meixner - KastellSommer

Fola Dada & Martin Meixner feat. Joo Kraus & Oli Rubow

Soul & Jazz at it`s best.

Fola Dada, die Stuttgarter Sängerin (Hattler, SWR Big Band, Earth) und Martin Meixner (Gaby Moreno, Matchtape), der ebenfalls in Stuttgart lebende Hammond Organist und Pianist feiern mit diesem Konzert ihr 20-jähriges gemeinsames Bühnenjubiläum. Für dieses Jubiläum haben sich die beiden keine geringeren als den virtuosen Ulmer Jazztrompeter Joo Kraus (TabTwo) und das Schlagzeug Energiebündel Oli Rubow (Hattler, De Phazz) ins Boot geholt – Soul & Jazz at its best! – da ist eines also vorprogrammiert: Das Quartett wird das Römerkastell auf jeden Fall ganz schön zum grooven und schwingen bringen.

Besetzung: Fola Dada: Gesang | Martin Meixner: Piano, Orgel

Feat. Guests: Joo Kraus: Trompete | Oli Rubow: Schlagzeug