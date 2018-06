Fola Dada Quintett

× Erweitern Fola Dada

Fola Dada, die Stuttgarter Sängerin mit nigerianischem Vater und schwäbischer Mutter hat die Liebe zum Jazz über ihre Füße entdeckt.

Denn mit 7 Jahren hat sie der Stepp-Tanz und mit ihm die Musicals der 30er und 40er Jahre verzaubert. An diesem Konzertabend wird sie mit Veit Hübner am Bass, Klaus Graf am Saxofon, Torsten Krill am Schlagzeug und Bobbi Fischer am Piano dieser Ära alle Ehre erweisen. Jazz Standards, ein bisschen Stepp-Tanz, die eine oder andere Anekdote zu den Songs, den Künstlern und Komponisten dieser Zeit runden diesen illustren Abend ab.

Fola Dada ist nicht nur eine der gefragtesten Sängerinnen der Republik, sie wird auch von großartigen Kollegen begleitet. Dieses Konzert wird farbenreich, humorvoll und extra-klassig und außerdem: was gibt es Besseres als mit guten Freunden einen schönen Abend zu verbringen?