Fola Dada "Sophisticated Ladies"

× Erweitern Fola Dada

Eine Hommage an die großen und kleinen Diven des Jazz. Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Nina Simone, Anita O’Day und viele mehr prägen, inspirieren und begeistern Sänger*innen über Generationen hinweg bis zum heutigen Tag. Ella Fitzgerald wäre im Jahr 2020 103 Jahre alt geworden, Billie Holiday 105. Wer so lange präsent sein kann, muss etwas Besonderes haben. Fola Dada am Gesang, Bobbi Fischer am Piano und Veit Hübner am Bass werden sich in diesem Konzert diesen Besonderheiten widmen. Kompositionen wie Moon River oder Night and Day aber auch unbekanntere Songs werden interpretiert. Kleine Anekdoten zu den verschiedenen Interpretinnen werden dem Publikum neue Einblicke in das künstlerische Schaffen und in die Lebensgeschichten der Ladies schenken. Ein sehr musikalischer und kurzweiliger Abend wird dadurch beschert und Fola Dada, bekannt unter anderem von der SWR Big Band und anderen Formationen und ihre Band bewegen sich hier leicht zwischen Unterhaltung und virtuoser Tiefe.