Fola Dada und Band

Feeling good? Nina Simone – ihre Musik, ihr Leben, ihre Zeit. Sie träumte davon, einmal die erste schwarze klassische Pianistin Amerikas zu sein.

Ihre Musik machte sie zur Stimme der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, zur legendären Diva des Jazz. Sie begann in kleinen Clubs zu spielen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Von dort aus eroberte sie die Welt.

Doch an dieser und sich selbst verzweifelte sie auch. Fola Dada, Kontrabassist Florian Dohrmann, die Band aus Ulf Kleiner, Felix Schrack und Christoph Neuhaus, Erzählerin und Moderatorin Katharina Eickhoff (SWR2) werfen ein Schlaglicht auf die Geschichte von Nina Simone. Songs, Bilder, Filmausschnitte und Texte machen das Leben dieser außergewöhnlichen Künstlerin lebendig.

„Ich, in meiner Freiheit und meinem Glücklichsein, also in einer absolut luxuriösen Ausgangsposition, verstand, wie stark Kunst sein kann, wenn man für etwas brennt, lebt, kämpft. Ich spürte mein Frausein und mein Schwarzsein und ich wusste, wie anders ich als Fola Dada tatsächlich war. Dieser Abend ist eine Verbeugung an Nina