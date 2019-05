Folk am Neckar - FaN

Folk am Neckar geht in die siebte Runde! Auch 2019 ist Vielfalt der rote Faden, der sich durch das Programm zieht. Dieses Jahr gibt es Scottish und Irish Folk, traditionell und zugleich am Puls der Zeit, soliden Folk-Rock mit leichtem Punk-Einschlag, hymnischen Dudelsack-Rock aus Schottland und mitreißenden Bluegrass aus England, dazu kulinarische Köstlichkeiten, Bierspezialitäten vom Fass und Hochprozentiges rund um den Whisky. Ein Fest für alle Freunde handgemachter Musik!

Programm: Freitag 02.08.2019

Einlass: 18.00 Uhr

Beginn: 19.00 Uhr

Muirsheen Durkin & Friends machen sich mit purer Spielfreude daran, irische Traditionals mit pulsierenden Bassläufen, pumpenden Beats und dem Einsatz relativ seltener Instrumente neu zu vertonen, so dass man das mitunter beschauliche Shanty oder Seefahrerliedgut kaum wiedererkennen mag. Ein bisschen Punkrock geht immer ...

Die Gentlemen of Few aus England spielen eine vielseitige Mischung aus Bluegrass, Indie Folk und Alternative Rock mit wundervollen Gesangsharmonien und kraftvollen Texten, einer rauen Leidenschaft und intensiver Energie. Bereits dreimal waren sie mit diesem grandiosen "Nugrass"-Sound auf dem renommierten Tiree Music Festival in Schottland zu Gast.

Der Sound der Paul McKenna Band aus Schottland ist von der unverwechselbaren Stimme von Sänger und Songwriter Paul McKenna („Scots Singer of the Year 2012“) geprägt, die kraftvoll und ausdrucksstark über Fiddle, Flutes und Whistles steht. Ihre musikalische Finesse, unglaubliche Spielfreude und Leichtigkeit, machen die Paul McKenna Band zu einem absoluten Must-See für Liebhaber schottischer und akustischer Musik.

Samstag 03.08.2019

Einlass: 15.00 Uhr

Beginn: 16.30 Uhr

Traditionelle Tunes erfrischend verwoben mit Songs aus eigener Feder, bekannte Folkstücke lebendig arrangiert mit fettem Rocksound, dazu rasante Rhythmen zum Tanzen und eingängige Lieder zum Mitsingen – die Musik von Tir Nan Og fährt jedem unweigerlich in Ohren, Kehlen, Arme und Beine.

Die Musiker der schottischen Band Eabhal lernten sich während ihres Studiums der traditionellen Musik an der University of the Highlands and Islands auf den Äußeren Hebriden kennen. Ihre traditionell orientierte Musik ist von vielen verschiedenen Kulturen inspiriert. Eabhal gingen 2018 beim Hands up for Trad Battle of the Folk Bands beim Edinburgh Tradfest als Sieger von der Bühne.

Bei Larún trifft technische Perfektion und die Liebe für die vielfarbige traditionelle Musik Irlands in eindrucksvoller Form auf musikalisches Verständnis und packende Rhythmen. Larún bringt alle mit Hilfe von Fiddle, Flute, Uilleann Pipes, Bodhrán, Piano und Gitarre von der ersten Note an auf die Füße!

Irische Musik, wie man sie ganz sicher noch nie gehört hat, das ist Scannal. Die Mission der Iren ist es, die Tanzmusik ihres Landes dancefloortauglich zu machen. Das ergibt eine Art Live-Trad-Disco mit Pogo, Polonaise, La-Ola und Headbanging – und die Stimmung kocht!

Skipinnish sind einer der heißesten Acts der pulsierenden schottischen Musikfestivalszene. Mit ihren selbst geschriebenen Songs spiegeln sie die Quintessenz der zeitgenössischen keltischen Musik wider und sind die absolute Idealbesetzung für einen stimmungsvollen Festivalausklang!