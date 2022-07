Folk am Neckar

× Erweitern Tempelhaus

Für die Veranstaltung gibt es einen eigenen Flyer, der u.a. bei der Tourist Information erhältlich ist.

Programm Freitag

Die Yonder Boys spielen zwar auf traditionellen Folkinstrumenten, bringen aber eine große Vielfalt an Einflüssen in das Americana-Genre ein. Ihr traditioneller Old-Time-Sound mischt sich mit Rock, Latin, Pop und psychedelischen Einflüssen. Anfangs mixten die Jolly Jackers irische und keltische Volksmusik mit Rock-Punk-Elementen, bis sie feststellten, dass ihr Herz ganz und gar für Folkrock schlägt. Ihre unbändige Bühnenenergie reißt die Fans überall mit, ob auf internationalen Festivals oder in Clubs.

Sam Kelly and The Lost Boys ist eine der aufregendsten Bands, die in den letzten zwanzig Jahren in der britischen Folkszene aufgetaucht ist. Sie haben sich den Ruf als einer der besten Live-Acts Großbritanniens erspielt und füllen seit ihrer Gründung im Jahr 2016 Festivalzelte und Venues auf der ganzen Welt.

Programm Samstag

Traditionelle Tunes erfrischend verwoben mit Songs aus eigener Feder, bekannte Folkstücke lebendig arrangiert mit fettem Rocksound, dazu rasante Rhythmen zum Tanzen und eingängige Lieder zum Mitsingen – die Musik von Tir Nan Og fährt jedem unweigerlich in Ohren, Kehlen, Arme und Beine. Napaea verbindet Indiefolk mit Seefahrer-Songs, Singer-Songwriter und einem Hauch Punkrock. Ihre ungewöhnliche Wahl derInstrumente (u.a. eine Concertina) und die charakteristische Stimme ihrer Front-Frau machen dieses Crossover unverwechselbar.

Ross Ainslie und Ali Hutton sind eines der besten Duos der jüngeren schottischen Musikgeschichte. Beide sind absolute Cracks auf Dudelsack und Flöte und beherrschen auch noch andere Instrumente. Bei FaN werden sie wunderbar ergänzt von der mehrfach ausgezeichneten Gitarristin und Sängerin Jenn Butterworth.

Die Gewinner der Pro7 Show „My Hit. Your Song.“ 2019 sind bei FaN zu Gast! Mit dreistimmigem Gesang, treibenden Gitarren, pulsierenden Drums sowie facettenreichen Akkordeon-Einlagen und Songs zwischen herzzerreißender Ballade und mitreißendem Folkpop haben sich John Garner aus Augsburg zu einer der überzeugendsten Livebands des Landes entwickelt.

Trail West ist die Band, die die pulsierende Szene der „Gaels“ in Glasgow anführt. Die sechsköpfige Band hat ihre Wurzeln auf den Hebriden. Ihr Repertoire ist ein wahres Füllhorn an Instrumentalsets mit Melodien und Liedern sowohl in gälischer als auch in englischer Sprache sowie der einen oder anderen Überraschung, u.a. auch Runrig-Songs.

Alle Informationen und Tickets auch unter www.folk-am-neckar.de

Freitag, 05.08.2022

Einlass: 18:00 Uhr

Beginn: 19:00 Uhr

Samstag, 06.08.2022

Einlass: 15:00 Uhr

Beginn: 16:30 Uhr