Folk-Fans aufgepasst, auch in diesem Jahr öffnet das traditionelle Folk am Neckar-Festival seine Tore.

Die Veranstaltung hat sich bei Folkfreunden in ganz Deutschland und darüber hinaus einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Genauso breit gefächert wie das Publikum ist auch wieder das Programm. Dieses Jahr gibt es Folk aus Schottland und England, traditionell und zugleich am Puls der Zeit, soliden Folk-Rock mit leichtem Punk-Einschlag aus Irland und Österreich, mitreißenden, preisgekrönten Bluegrass und die Folk Band of the Year 2022 bei den Scots Trad Music Awards.