Folk am Neckar geht in die zehnte Runde!

Auch 2024 ist Vielfalt der rote Faden, der sich durch das Programm zieht. Dieses Jahr gibt es Folk aus Schottland, Irland und England, traditionell und zugleich am Puls der Zeit, Folk-Rock mit Punk-Einschlag aus Italien und der Schweiz und mitreißenden Bluegrass aus Bayern. Wir freuen uns auf die Folk Band of the Year 2004 und 2007 bei den Scots Trad Music Awards und auf die "gaelic folk superstars" aus Schottland. Dazu servieren wir kulinarische Köstlichkeiten, Bierspezialitäten vom Fass und Hochprozentiges rund um Whisky und Gin. Ein Fest für alle Freunde handgemachter Musik!