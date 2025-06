Sommer, Sonne, Folkmusik vom Feinsten – gibt es was Schöneres? Das nächste Folk am Neckar Festival findet 2025 am 1. & 2. August statt.

Die Musik wird wieder einen abwechslungsreichen Bogen von traditionellen Tunes zu aktuellen Klängen spannen. Das vielfältige gastronomische Spektrum, das hochgeistige Whiskyangebot, eine Campingmöglichkeit und natürlich unser fabulöses Publikum werden wieder für entspanntes Festivalfeeling sorgen.

Freitag: Einlass: 18:00 Uhr, Beginn: 19:00 Uhr Gatehouse aus Irland John Garner aus Bayern Rusty Shackle aus Wales

Samstag: Einlass: 15:00 Uhr, Beginn: 16:30 Uhr The Lorbank Collective vom Bodensee Malin Lewis Trio aus Schottland Tir Nan Og aus Bayern Sam Kelly & The Lost Boys aus England