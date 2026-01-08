Folk am Neckar

Wir begrüßen Künstler*innen aus Schottland, Irland, Australien, den USA, Belgien, Südtirol, der Schweiz und natürlich aus Deutschland.

Die vielfältigen Musikstile im Programm spiegeln eindrucksvoll die kulturelle und musikalische Bandbreite unserer Gäste wider. Dazu servieren wir wie immer kulinarische Köstlichkeiten, Bierspezialitäten vom Fass und eine feine Whiskyauswahl. Ein Fest für alle Freunde handgemachter Musik!