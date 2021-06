Folk in Concert

Deitsch macht klar, wie lebendig, frisch und unverkrampft deutsche Folkmusik sein kann. Die Vollblutmusiker feierten 2019 ihr Comeback und begeisterten die Kritiker mit ihrem neuen Album „Mittsommer-Sessions“, das gleich mehrere von ihnen als „Geniestreich“ bezeichnen.

Soundtechnisch ist die international zusammengesetzte Band Old Salt genauso vielseitig wie die Musiker selbst. Sie vereinen Kraft, Dynamik, Wärme und Spontanität und loten die Grenzen der Folkmusik aus. Old Salt wurden 2017 mit dem "European World of Bluegrass"-Preis ausgezeichnet.

Old Blind Dogs rock! Das wird klar, wenn man die schottische Band live erlebt. Die Energie und Virtuosität des Quartetts sorgt für ein einzigartiges Bühnenerlebnis. Die Musiker ergänzen sich in musikalischer Hinsicht schlicht und einfach perfekt!