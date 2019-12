Folk in de Werdschaft: Neoländler (CH)

Einen besonderen folksmusikalischen Leckerbissen in unserer Konzertreihe „Folk in de Werdschafd“ bieten wir euch und Ihnen am Samstag, den 8. Februar 2020, denn nicht alles, was aus dem Schweizer Emmental kommt, ist Käse.

Die Folkband „NEOLÄNDLER“ (www.neolaendler.ch) aus dem Emmental spielt neue schweizer Volksmusik auf alten Instrumenten. Ich habe Thomas Keller und Susanne Jaberg, die beiden „Senioren“ der Gruppe, im September 2017 bei „Cister-Act“, dem Abschlusskonzert des Cister-Symposiums in Suhl im Thüringer Wald gehört und war begeistert. Ich hätte mich nie getraut, so tolle Musiker aus der Schweiz zu fragen, ob sie in einer Odenwälder Gastwirtschaft auftreten wollen. Aber als Thomas Keller bei uns angefragt hat, habe ich natürlich sofort ja gesagt.