Folk Konzert: Akleja (De) und Siger (Be)

Die Brüder Ward (Oktavmandola) und Hartwin Dhoore (diatonisches Akkordeon) sind als Duo „Siger“ für ihre innovativen, in der flämischen traditionellen Musik verwurzelten Instrumentalkompositionen bekannt und stehen seit über 15 Jahren gemeinsam auf internationalen Bühnen. Sie sind die treibende Kraft hinter preisgekrönten Bands und Projekten wie Trio Dhoore, Estbel und The Flemish Folk Caravan.

Im Laufe der Jahre ist es den Brüdern gelungen, eine eigene musikalische Identität zu schaffen, die viele Zuhörer weit über die flämischen Grenzen hinaus angezogen hat. Mit Konzerten in ganz Europa, im Vereinigten Königreich und Nordamerika, sowie Auftritten bei Festivals wie Celtic Connections (Schottland), Underneath the Stars (England), Folk Alliance International (USA), Rudolstadt (Deutschland) und vielen anderen haben sich die Brüder eine breite Fangemeinde geschaffen.

Das Duo Akleja besteht aus Regina Kunkel (Nyckelharpa) und Björn Kaidel (Nyckelharpa, Cittern,Gitarre). Gemeinsam erforschen sie musikalisch, was ihnen am Herzen liegt – Natur, Begegnungen und berührende Augenblicke. Ihre musikalischen Wege haben sie u.a. bereits durch ganz Deutschland, nach Schweden, Tschechien, England und in die Schweiz geführt.

Akleja spielt instrumentale Folkmusik – von groovigen Tunes, die direkt in die Beine gehen, hin zu verträumten Melodien, die das Herz berühren. Durch ihr mitreißendes Spiel und ihre feinen Arrangements entführen sie ihr Publikum in eine einzigartige, geheimnisvolle Klangwelt. Besonders geprägt sind sie von der schwedischen Musiktradition und der deutschen Folk- & Tanzmusik, die in alten Notenbüchern in Bibliotheken schlummert und zu neuem Leben erweckt werden möchte.

Die vier Musiker*innen fühlen sich freundschaftlich und musikalisch stark verbunden. Bereits 2023 waren Siger und Akleja auf Doppeltour und können auf viele von Publikum und Presse gefeierte Konzerte zurückblicken. Auch in der Linde waren die vier im Februar 2023 schon einmal zu Gast und haben uns einen wundervollen Abend beschert. Nun freuen sich beide Duos 2024 auf ein Wiedersehen auf unserer Bühne. Wie beim letzten Mal gibt es die seltene Gelegenheit, beide Duos als Quartett zu erleben. Denn selbstverständlich lassen sie sich nicht die Chance entgehen, einige Stücke gemeinsam zu spielen – und beide Duos werden ein neues Album mit im Gepäck haben.