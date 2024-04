Folk- & Worldmusic Wettbewerb

Schon zum 12. Mal veranstaltet die Musikschule der vhs Reutlingen den Landeswettbewerb „folk & world music“. Am Beginn stand 1997 das Folklorefestival „Internationale Folklore“. Alle zwei Jahre fand in der Folge der Wettbewerb statt. Zunächst unter dem Titel „Jugend und Folklore“, dann ab 2005 „folk & world music“. Eingeladen sind Amateur-Ensembles aller Nationalitäten, die in Baden Württemberg leben. Sowohl Instrumental- als auch Vocal- und gemischte Gruppen, deren Programmschwerpunkt die internationale und deutsche Folklore, Ethno- und Weltmusik ist.

Das können freie Musikgruppen, Ensembles aus allgemeinbildenden Schulen, aus Musikschulen, aus Migranten- vereinen und interkulturellen Einrichtungen sein. Teilnehmende Ensembles, deren Anfahrt 100 km oder mehr beträgt, erhalten einen Fahrtkostenzuschuss. Das Wettbewerbsprogramm einer Gruppe kann sich aus verschiedenen folkloristischen Musikstilen und -formen zusammensetzen. Nicht zugelassen sind Beiträge, die überwiegend den Bereichen Rock, Pop, Jazz oder der klassischen Musik zuzuordnen sind. Viel Spaß bei der Teilnahme und beim Besuch des 12. Landeswettbewerbs folk & world music 2024 in Reutlingen.

www.musikschule-reutlingen.de