Folker Förtsch: Das Erinnerungsbuch an die Opfer der NS-Diktatur im Altkreis Crailsheim

Der Vortrag stellt das in Bearbeitung befindliche „Erinnerungsbuch an die Opfer der NS-Diktatur“ vor.

Auch im Altkreis Crailsheim gab es zahllose Menschen, die in den Jahren der nationalsozialistischen Diktatur 1933 bis 1945 schwere Schädigungen in ihrem beruflichen Fortkommen, ih-rem Besitz oder ihrer körperlichen Unversehrtheit erleiden mussten. Menschen wurden verhaftet, in die Emigration gezwungen, deportiert und ermordet.

Der Vortrag stellt das in Bearbeitung befindliche „Erinnerungsbuch an die Opfer der NS-Diktatur“ vor, gibt Einblick in die verschiedenen erfassten Opfergruppen und zeigt an Einzel-beispielen die Realität der NS-Verfolgung und ihrer Auswirkungen auf die betroffenen Menschen im Altkreis Crailsheim.