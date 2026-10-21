Die Folkidsession bietet Raum für junge Musizierende zum gemeinsamen Erkunden europäischer Musiktraditionen mit akustischen Folkloreinstrumenten.

Die Session ist kein Unterricht und kein Ensemble, sondern ein Treffen, um miteinander und voneinander zu lernen und einfach zusammen zu spielen. Die Tür ist offen! Alle können (ohne zu stören natürlich) kommen und gehen, wie sie möchten, mitspielen, zuhören, dazu tanzen, Spaß haben.