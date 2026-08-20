Folkival • Donnerstag

Auch dieses Jahr gibts am ersten Folkival-Tag gleich zu Beginn ein erstes Highlight!

Wer in den letzten Jahren dabei war, hat mitbekommen, dass meist nach den offiziellen Konzerten noch Instrumente geholt und legendäre Sessions, teils bis in die frühen Morgenstunden gespielt wurden. Dies wird jetzt auch Donnerstagabend passieren. Passend zu Guinness, Cider, Whisky & Stew können alle Musikbegeisterten Ihre Instrumente bearbeiten und so unser Irish Pub mit viel Tanz und Gesang beleben.

Whiskytasting:

Es gibt Spirituosen, die eher zurückhaltend sind, andere verstellen sich gerne, Whisky jedoch bringt ohne Scham sein wahres Ich zum Vorschein, er gibt sich ehrlich und ohne Zurückhaltung. Manche Geister werden fast bis zur Geschmacks- und Geruchsneutralität 'verbrannt', um danach dann wieder mit Kräutern und Essenzen auf den Geschmack gebracht zu werden. Oder um auch einfach so geschmacklos in Massen die Kehlen hinabgestürzt zu werden. Unsere Whisky-Verkostung ist vor allem für all jene gedacht, die sich dem Mysterium Whisky annähern wollen. Mit drei Geschmacksproben des edlen Wassers werden wir uns auf eine kulinarische Entdeckungsreise begeben. So widmet sich das Tasting vor allem der Herstellung, den verschiedenen Whiskyregionen und den unterschiedlichen Abfüllungen. Mit so manch lustiger Anekdote werden wir uns geistig nach Schottland begeben und einen liquiden Ausflug zu den Ursprüngen des „Wassers des Lebens“ unternehmen.