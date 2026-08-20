Folkival • Freitag

Dewar - Paul Daly Band - Matching Ties.

Dewar:

Celtic Folk - 18.30 Uhr

Die keltische Band Dewar ist berühmt für ihre fesselnden Auftritte bei Festivals, Highland Games, in Theatern und Kulturzentren in ganz Europa. Die Band lädt dich ein, die reiche keltische Kultur in all ihren Facetten zu erleben. Durch kraftvolle Songs, bezaubernde Balladen und traditionelle instrumentale Melodien gelingt es Dewar, die Herzen ihres Publikums zu berühren. Ihr vielseitiges Repertoire umfasst traditionelle gälische Lieder und bekannte irische sowie schottische Stücke wie "The Rocky Road to Dublin" und "Wild Mountain Thyme", sowie originale Kompositionen von Steve Dewar. Dewar nimmt dich mit auf eine Reise in die Welt der Kelten, wo Balladen, Liebeslieder und lebhafte Stücke über Trinken und Kämpfen sich abwechseln. Lena Dewar fügt mit ihrem wunderschöne gälischen Gesang eine authentische keltische Dimension hinzu. Die gälische Sprache, eine der ältesten Sprachen Europas, geht bis ins Jahr 5 n. Chr. Zurück.

Paul Daly Band:

Irish Folk Music – 20.15 Uhr

Die Paul Daly Band verleiht der irischen und internationalen Folk-Musik ihre eigene Note und überrascht das Publikum mit einigen unerwarteten Elementen in ihrem Programm. Mit Mitgliedern aus Irland, Großbritannien, den USA und Deutschland ist die in München ansässige Band, die seit 20 Jahren zusammenspielen und seitdem 8 CD’s aufgenommen haben, auf Bühnen aller Größen zu Hause, von irischen Pubs bis hin zu Konzerthallen. Paul Daly komponiert und textet viele Songs der Band und alle Bandmitglieder sind sehr erfahrene Musiker in verschiedenen Genres. Freuen Sie sich auf einen Abend mit bekannten und weniger bekannten Liedern, darunter auch einige eigene Stücke, die zum Mitklatschen und Mittanzen einladen.

Matching Ties:

Irish, English & Scottish Folk- 22.00 Uhr

Im Rahmen Ihres 40jährigen Jubiläums kommen die Matching Ties wieder zu uns. Über die letzten Jahrzehnte waren Sie immer wieder gern gesehene Gäste im Kuckucksei und auch dieses Mal spielen die vier führenden Folk-Musiker der europäischen Szene mit den zusammenpassenden Krawatten Paul Stowe (USA), Trevor Morriss (GB), Sepp Zauner (Regensburg), und Lars Pfeiffer (Frankfurt) eine vielfältige und einzigartige Mischung aus irischem, englischem und schottischem Folk auf traditionellen Saiteninstrumenten. Sie sind hier nicht nur gekonnte Stilisten auf diesen Instrumenten sondern auch begnadete Sänger und Entertainer. Für alle Fans der Krawatten ein unbedingtes Muss: Gründungsmitglied Trevor Morris geht nach der Jubiläumstour in die wohlverdiente Rente. Verpasst nicht die letzte Möglichkeit, diese wundervolle Band auf höchstem Niveau in Nürtingen zu sehen.

Whiskytasting:

Es gibt Spirituosen, die eher zurückhaltend sind, andere verstellen sich gerne, Whisky jedoch bringt ohne Scham sein wahres Ich zum Vorschein, er gibt sich ehrlich und ohne Zurückhaltung. Manche Geister werden fast bis zur Geschmacks- und Geruchsneutralität 'verbrannt', um danach dann wieder mit Kräutern und Essenzen auf den Geschmack gebracht zu werden. Oder um auch einfach so geschmacklos in Massen die Kehlen hinabgestürzt zu werden. Unsere Whisky-Verkostung ist vor allem für all jene gedacht, die sich dem Mysterium Whisky annähern wollen. Mit drei Geschmacksproben des edlen Wassers werden wir uns auf eine kulinarische Entdeckungsreise begeben. So widmet sich das Tasting vor allem der Herstellung, den verschiedenen Whiskyregionen und den unterschiedlichen Abfüllungen. Mit so manch lustiger Anekdote werden wir uns geistig nach Schottland begeben und einen liquiden Ausflug zu den Ursprüngen des „Wassers des Lebens“ unternehmen.