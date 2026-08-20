Folkival • Samstag

The Eagle-Owls - UnknownFriends - Birlinn - Fiddolin.

The Eagle-Owls:

Rock `n Roll - 18.00

Wer das Folkival schon länger verfolgt weiß, dass wir durchaus auch neuen Bands ein Forum geben und da kann auch mal was völlig folk-untypisches dabei sein. Und das vor allem, wenn die Band im Kuckucksei-eigenem Proberaum zuhause ist: The Eagle-Owls aus Nürtingen bringen den Sound der 50er- und frühen 60er-Jahre mit voller Wucht zurück auf die Bühne. Mit Rock’n’Roll und Rockabilly von Elvis Presley, Eddie Cochran, Carl Perkins und anderen Größen dieser Ära zündet die Band ein energiegeladenes Live-Set voller Drive, Charme und Spielfreude. In klassischer Besetzung mit Gitarren, Kontrabass, Schlagzeug und Gesang liefern The Eagle-Owls genau das, was diese Musik braucht: Groove, Druck, Authentizität und echtes Bühnenfeuer. Kein musealer Rückblick, sondern lebendiger Owl’n’Roll, der direkt ins Ohr, in die Beine und mitten ins Publikum geht. Ob Festivalbühne, Club oder Open Air – The Eagle-Owls stehen für handgemachte Livemusik, tanzbare Energie und Rock’n’Roll, der sofort zündet. The Eagle-Owls stehen für handgemachte Musik mit Charakter, für mitreißende Bühnenmomente und für Konzerte, die mehr sind als eine Hommage: Sie machen den Rock’n’Roll wieder unmittelbar erlebbar.

UnknownFriends:

Folk Music – 19.15 Uhr

UnknownFriends ist eine deutsche Folkband, die sich der irischen Musik und Musik aus Skandinavien widmet. Der Bandname kommt von dem irischen Weisheitsspruch „Ein Fremder ist ein Freund, den Du nur noch nicht kennen gelernt hast.“. Die Sets sind kreativ arrangiert, gewürzt mit Elementen aus Klassik, Rock, Jazz, selbst eine Prise Psychedelik fehlt nicht. Erweitert wird das Repertoire durch Folkstücke aus Schweden, Finnland, und Norwegen. Musikalischer Gruß garantiert…

Birlinn:

Folk from Land and Sea - 20.45 Uhr

Jahrhundertelang durchquerten hölzerne Birlinns die raue See zwischen Irland und Schottland. Seit 2020 segeln Jens, Jan-Peter und Marc unter einer gemeinsamen musikalischen Flagge und verbinden die wilde Kraft der Wellen mit der gemütlichen Atmosphäre einer warmen Kajüte. Ihre Arrangements traditioneller irischer und schottischer Folksongs, Tunes und Seemannslieder begeistern durch Authentizität und Leidenschaft.

Mit Gitarre, Banjo, Bodhrán, Mandoline, Whistles, Akkordeon und ihren markanten Männerstimmen entführen sie ihr Publikum auf eine fesselnde musikalische Reise. Die Musik von Birlinn klingt nach der Brandung an schroffen Klippen, dem würzigen Wind auf grünen Hügeln und einem Hauch von guter alter Zeit.

Fiddolin:

Irish Folk – 22.30 Uhr

Die Fiddle gehört fest in die Besetzung zahlreicher Irish Folk Bands – doch bei Fiddolín ist sie namensgebend, denn sie verbindet Stephi, Michael und Tina. Zusätzlich mit Gitarre, Klavier und Irish Flute, aber vor allem mit fetzigen Fiddle Sounds, nehmen sie ihre Hörer mit auf eine musikalische Reise nach Irland.

Das Trio entstand aus einer Lockdown Idee und inspiriert durch langjähriger Erfahrung und Begeisterung für die irische Folk Musik, welche die drei in zahlreichen Sessions und Bands pflegen. Für die Mission „Fiddle Dominion“ nehmen sie auch die weiten Fahrtwege zwischen Freiburg (BW), Erlangen (BY) und Gießen (HE) in Kauf.

In abwechslungsreichen Arrangements bringen die Multi-Instrumentalisten ebenso vor Lebensfreude sprudelnde Reels und Jigs zum Klingen wie kraftvolle bis melancholische Folk Songs, die direkt einer Session mitten in einem urigen Pub in Irland entsprungen zu sein scheinen. Ein perfektes Erlebnis für alle, die das Fernweh nach der grünen Insel packt.

Whiskytasting:

Es gibt Spirituosen, die eher zurückhaltend sind, andere verstellen sich gerne, Whisky jedoch bringt ohne Scham sein wahres Ich zum Vorschein, er gibt sich ehrlich und ohne Zurückhaltung. Manche Geister werden fast bis zur Geschmacks- und Geruchsneutralität 'verbrannt', um danach dann wieder mit Kräutern und Essenzen auf den Geschmack gebracht zu werden. Oder um auch einfach so geschmacklos in Massen die Kehlen hinabgestürzt zu werden. Unsere Whisky-Verkostung ist vor allem für all jene gedacht, die sich dem Mysterium Whisky annähern wollen. Mit drei Geschmacksproben des edlen Wassers werden wir uns auf eine kulinarische Entdeckungsreise begeben. So widmet sich das Tasting vor allem der Herstellung, den verschiedenen Whiskyregionen und den unterschiedlichen Abfüllungen. Mit so manch lustiger Anekdote werden wir uns geistig nach Schottland begeben und einen liquiden Ausflug zu den Ursprüngen des „Wassers des Lebens“ unternehmen.