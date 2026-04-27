Folknacht am Klosterhof

Tante Friedl ist ein Welt-Folk-Roots-Duo aus Berlin.

Mit Akkordeon, Banjo und zwei starken Stimmen sprengen Magdalena Kriss aus Deutschland und Dan Wall aus New York State die Grenzen des Genres der Volksmusiken aus Europa und Nordamerika und überzeugen dabei mit einem dynamischen und unverwechselbaren Sound.

Mit fein gearbeiteten und dynamischen Arrangements setzen sie sich kraftvoll, kritisch, politisch und ironisch mit Text und Musik auseinander. Ihr vielfältiges Repertoire von Gewerkschafts- und Protestsongs bis hin zu Liedern über Liebe, Verlust, Natur und Abenteuer gibt Einblicke in andere Kulturen, Geschichten und Perspektiven. 2023 gewannen sie den Publikumspreis der Freiburger Kulturbörse. Seitdem sind die Lauffener Kulturmacher hinter ihnen her: 2026 hat es endlich geklappt!

Die Gatehouse Irish Group ist bekannt für ihre mitreißende Musikalität: Mit der Stimme von Rachel Garvey, Jacinta McEvoy an Gitarre und Konzertina, John McEvoy an Geige und Mandola und John Wynne an Flöte und Whistles vereint die Band einige der angesehensten Musiker Irlands. Ihre Musik verbindet raffinierte Instrumentals mit virtuosen Gesangsdarbietungen, bewegende Balladen mit lebensfrohen Tanzmelodien. Ihr Sound ist dabei gleichzeitig in der musikalischen Tradition Irlands fest verwurzelt und erfrischend aktuell. Ihre Live-Auftritte überzeugen durch Wärme, Präzision und Temperament.