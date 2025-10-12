"Follow the sun - Der Sommer meines Lebens" Lesung mit Helmut Zierl

Lesung mit Helmut Zierl am 12.10.

Helmut Zierl ist nicht nur ein bekannter TV-Star, sondern auch ein erfolgreicher Buchautor. Anlässlich seiner Stuttgarter Premiere von "Blind" liest Zierl aus seinem Buch "Follow the sun - Der Sommer meines Lebens". Zierl beschreibt darin die wilden Jahre seiner Jugend bevor er sich entschloss, Schauspieler zu werden. Ein Abend für Neugierige, Fans und alle, die sich für die Zeit der frühen Siebziger Jahre interessieren, als die Musik noch hangemacht, die Haare lang und die Partys wild waren. Eine exklusive Lesung im Foyer des Alten Schauspielhauses am 12. Oktober um 19.30 Uhr. Achtung, begrenzte Platzkapazität!