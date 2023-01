Follow the Sun - Der Sommer meines Lebens

Helmut Zierl, einer der bekanntesten Schauspieler Deutschlands, erzählt seine Geschichte: 1971, Lütjensee in der norddeutschen Provinz: Helmut Zierl ist 16 und steht mit seinem Armeesack an der Autobahnauffahrt Richtung Süden.

Erst hat ihn die Schule rausgeschmissen, dann auch noch sein Vater. Und er denkt sich: Einfach weg, der Sonne entgegen, mit 200 Mark in der Tasche den Sinn des Lebens suchen. Was folgt, sind drei Monate Glück, Angst, Abenteuer und Leben auf der Straße. Drei Monate geballte Lebenserfahrung, die ihn an seine Grenze bringt und die seinem Leben eine neue Richtung gaben. Diesen Sommer hat er nie vergessen.