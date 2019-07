Food Days - Das Streetfood Festival

Herzlich Willkommen auf der FOOD DAYS Streetfood Festival Tour 2018. Hier trifft geballte kulinarische Vielfalt auf ungebremste Gaumenfreude! Die FOOD DAYS - Deutschlands großes Streetfood Festival - kommen 2018 endlich zum ersten Mal nach Ellwangen. Egal ob Foodtruck, Trailer oder Almhütte - egal ob Küchenchef, Hobby-Gastronom oder passionierter Feinschmecker – ein jeder, der am Herd etwas Besonderes zu bieten hat, kommt hier zusammen. Die Vielfalt unterschiedlichster Esskulturen dieser Welt spiegelt sich in ihren Gerichten wieder: Von süßen Verführungen über deftige Burger, von saftigen Burritos bis hin zu exotischen Gerichten ist alles vertreten. Die Tage im Zeichen des leckeren Essens vereinen eine exklusive Auswahl internationaler Köstlichkeiten und bieten jedem die Möglichkeit, Essen in einem lebhaften Rahmen zu erkunden, zu entdecken und zu genießen. Der Eintritt ist frei. Vorbeikommen und das Wochenende mit Freunden, Familie und allen Gästen feiern. Live Musik, u..a. mit den Dalton mit Rockabilly.Die Infos im Überblick:Samstag, 15. September 2018, 12:00 bis 22:00 UhrSonntag, 16. September 2018, 11:30 bis 18:00 UhrIm Rahmen von "Made by Hand" (Präsentation von Handwerksbetrieben, Kunsthandwerkermarkt und verkaufsoffener Sonntag)