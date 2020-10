In diesem Workshop stärken wollen wir den TeilnehmerInnen in einer Gruppe mit maximal 6 Teilnehmer*innen Wege aufzeigen, wie man seine Abwehrkräfte gezielt stärken kann. In der dreistündigen Veranstaltung dreht sich alles darum, wie man mit der richtigen Ernährung und mit den passenden Yoga-Übungen sein Immunsystem stark machen kann und so möglichst unbeschadet durch die Erkältungszeit kommt.