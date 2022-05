An diesem Abend möchten wir die Foodsharing Initiative vorstellen und Interessierten erklären, wie auch sie "foodsaver" werden können.

Zudem möchten wir uns mit Pädagogen in Kindergärten und Schulen vernetzen und ermutigen, das Thema "wertschätzender Umgang mit Lebensmitteln" auch in die Bildung von Kindern und Jugendlichen und/oder in die Elternarbeit zu integrieren.