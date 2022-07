Die Wellen schlagen wieder an die Küste. Sanft klopfen sie an, sie überschlagen, verschachteln sich und überspülen den Strand.

Wenn man genau hinhört, hört man die Muscheln im Schaum, die federleicht über den groben Sand klappern. Man ahnt richtig: Fooks Nihil sind mit ihrem zweiten Studioalbum zurück. Der Sound der West Coast klopft wieder an. Und er ist tiefer geworden, das Songwriting ausgefeilter. Die Soundpalette reicht von surfig-twangigen Gitarrenlinien zu fuzzigen Ekstasen. Die Rhythmussektion wirkt deutlich fülliger und lebendiger als auf dem Debütalbum. Zuweilen trommelt das Schlagzeug lässig-treibende Rhythmen, die in wahre Surf- und Beathymnen münden. Die Band hat sich weiterentwickelt. Die ungewöhnliche Zusammenstellung wirkt gefestigt und ausgereift, die Musik alles in allem einen Tick moderner.