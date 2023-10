Foolhouse Bluesband

Die Fooulhouse Bluesband gastiert erstmals auf der Wertheimer Burg. Sie spielt frischen, eigenständigen Qualitätsblues.

Die Band stammt aus dem Raum Aschaffenburg. Sie wurde 1986 gegründet und tourte bis 2001 in ganz Deutschland in Clubs, Bluesfestivals und auf Open-Air-Veranstaltungen. Zu den Highlights gehörten Auftritte mit den original Blues Brothers, BB-King, Luther Allison, Eric Burdon oder Climax Bluesband. In dieser Zeit wurden 3 CD’s mit vielen eigenen Songs veröffentlicht. Seit Mitte 2017 ist die Band wieder in Originalbesetzung on Tour und hat mit Carmen Graf eine Blueslady an der Front, die mit ihrer Bühnenpräsenz und außergewöhnlichen Stimme die alten Foolhousler perfekt ergänzt.

Zu hören gibt es neben eigenen Songs neu arrangierte Klassiker z.B. von Muddy Waters, Etta James über BB King bis hin in die „Neuzeit“ zu Stevie Ray Vaughan, John Mayer, ZZ-Top, Ma Babe oder Larkin Poe.