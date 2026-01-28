Die Foolhouse Bluesband spielt zum dritten Mal auf Burg Wertheim. Das Konzert mit Qualitätsblues von den schlammigen Ufern des Main-Deltas findet im gemütlichen Löwensteiner Bau statt und wird betischt und bestuhlt sein.

Die Band aus dem Raum Aschaffenburg wurde 1986 gegründet und tourte bis 2001 in ganz Deutschland in Clubs, Bluesfestivals und auf Open-Air- Veranstaltungen. Zu den Highlights gehörten Auftritte mit den original Blues Brothers, BB-King, Luther Allison, Eric Burdon oder Climax Bluesband. In dieser Zeit wurden 3 CD’s mit vielen eigenen Songs veröffentlicht.

Seit Mitte 2017 ist die Band wieder in Originalbesetzung on Tour und hat mit Carmen Graf eine Blueslady an der Front, die mit ihrer sympathischen Ausstrahlung, hoher Bühnenpräsenz und mit ihrer außergewöhnlichen Stimme die alten Foolhousler perfekt ergänzt.

Zu hören gibt es neben eigenen Songs neu arrangierte Klassiker z.B. von Muddy Waters, Etta James über B.B. King bis hin in die „Neuzeit“ zu Stevie Ray Vaughan, John Mayer, ZZ-Top, Ma Babe oder Larkin Poe. Es swingt, es groovt, es shuffelt, es rockt und es bluest. Gekonnt bedient sich die Band aus allen Ecken des Blues und mixt daraus einen ganz eigenen explosiven und mitreißenden Cocktail, bei dem es das Publikum nur selten auf den Stühlen hält.

Carmen Graf – Lead Vocals

dam Skovronek – Blues Harp, Vocals

Hermann Rack – Drums, Vocals

Guido Helmling – Bass, Vocals

Helmut Moser – Guitar, Vocals