Fools Garden Trioshow unplugged

...Als Peter Freudenthaler und Volker Hinkel 1991 Fools Garden gründeten, ahnten sie nicht, dass die Band wenige Jahre später weltberühmt sein würde. Mit dem Album „Dish Of The Day" und dem Überhit „Lemon Tree" im Gepäck brachen Fools Garden 1996 sämtliche Verkaufsrekorde – auch außerhalb Deutschlands. Bis heute gibt Fools Garden auf der ganzen Welt Konzerte. Auf ihrem zehnten Studioalbum „Rise and Fall" (2018) präsentiert sich Fools Garden sehr gereift und vielseitig.

Unplugged - per Zufall": die beiden „Masterminds" und Songwriter der Band spielten bei einer Benefizveranstaltung auf Wunsch des Veranstalters nur mit einer Akustikgitarre - und Publikum und Musiker waren gleichermaßen verblüfft: die Songs „funktionierten" hier ebenso wie noch kurz zuvor mit der „kompletten" Rockformation.

Peter Freudenthaler, Volker Hinkel und Gabriel Holz sorgen mit ihren Entertainer-Qualitäten für ein unvergessliches Erlebnis, ein ganz besonderes Highlight!

Tickets: www.reservix.de und www.eventim.de