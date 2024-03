Dr. Leon Windscheid: Gute Gefühle

Psychologie LIVE

Ob sein Platz 1 Spiegel-Bestseller „Besser Fühlen“, sein Podcast „Betreutes Fühlen“ mit Atze Schröder, der bereits über 4,5 Millionen Abonennt*innen hat, oder seine Tätigkeit als Moderator bei „Terra Xplore“ im ZDF: DR. LEON WINDSCHEID hat die wissenschaftlich fundierte Psychologie auf die Karte gebracht und ist zweifellos der Shootingstar der Wissenschaftskommunikation. Bei seiner ersten Live-Tour „Altes Hirn, neue Welt“ begeisterte er bereits mehrere zehntausend Menschen in ausverkauften Hallen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Jetzt geht er mit seinem zweiten Programm „Gute Gefühle“ auf Tour. Psychologie live - dieses Versprechen hält DR. LEON WINDSCHEID, indem er sein Publikum in seinem neuen Bühnenprogramm auf eine rasante Expedition in die sagenumwobene „Gefühlswelt“ mitnimmt. Wie entsteht ein Gefühl? Warum fühlen wir Menschen überhaupt? Wie schafft man es, sich selbst zu mögen? Wann funktioniert die Liebe? Was macht Freundschaft mit uns? Wie heilen emotionale Wunden? Und was sind die guten Seiten von Angst, Traurigkeit und Wut?

DR. LEON WINDSCHEID liefert Antworten und verblüffende Ansätze, die uns unsere Gefühle besser verstehen lassen. Der Psychologe gewährt dabei überraschende Einblicke in die neueste Forschung und liefert wissenschaftlich fundierte Impulse. Er zeigt, wie sehr unsere toxisch positive Gesellschaft unsere Gefühle unter Druck setzt, wie man sich davon befreit und ob es überhaupt möglich ist, ein Leben nur mit guten Gefühlen zu führen. Wie immer bewaffnet mit Tipps und Denkanstößen für unseren Alltag. So entsteht eine Show voller Live-Experimente mit dem Publikum, in der Lachen und Nachdenklichkeit perfekt ineinandergreifen. Leon serviert faszinierende Wissenschaft leicht bekömmlich. Leon LIVE! Wer kommt, nimmt etwas für sich mit – und hat einen tollen Abend. „Gute Gefühle“ eben. Versprochen!