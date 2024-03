Grigory Sokolov: Meisterpianist

Meisterpianisten - 10. Abend

Johann Sebastian Bach Vier Duette BWV 802-805

Partita Nr. 2 c-Moll BWV 826

Frédéric Chopin Mazurkas op. 30/1-4

Mazurkas op. 50/1-3

Robert Schumann Klavierstücke op. 82 "Waldszenen"

Grigory Sokolov ist eine Erscheinung nicht von dieser Welt, meint man, erlebt man ihn im Konzertsaal. Wie ein bescheidener Diener der Musik tritt er auf und wieder ab: konzentriert, ein wenig unnahbar, etwas verwundert, dass so viele ihn im ausverkauften Beethoven-Saal hören möchten. Kein Pianist unserer Tage ist konsequenter in seinen Ansprüchen an sich selbst. Wenige Platten, keine Orchesterkonzerte, die Programme nicht lange vorgeplant. Wer ihn privat erlebt, weiß, wie lächelnd-charmant er sein kann.