Carmina Burana & Boléro

Ravel: „Boléro“

Borodin: Polowetzer Tänze

Orff: „Carmina Burana“

Prague Royal Philharmonic / Münchner Motettenchor

Kinderchor der Evangelischen Singschule Heilbronn / Bryndís Guðjónsdóttir, Sopran

Gustavo Martin Sanchez, Tenor / Paul Gukhoe Song, Bariton / Heiko Mathias Förster, Leitung

O Fortuna! Gibt es einen eindrucksvolleren Choreinsatz als die Anrufung der Schicksalsgöttin zu Beginn von Carl Orffs „Carmina Burana“? Sicherlich hatte die launische Göttin einen besonders guten Tag erwischt, als sie dem Münchner Komponisten die Sammlung lateinischer Gedichte aus dem Kloster Benediktbeuern in die Hände spielte. Elektrisiert von den Rhythmen und der vokalreichen Musikalität der mittelalterlichen Vaganten- und Liebeslyrik sowie der Spott- und Trinkgesänge, schuf Orff aus den Texten sein Meisterwerk: ein pulsierendes Klangfest voller Kraft und Daseinsbejahung, das jeden Zuhörer unmittelbar in seinen Bann zieht – und das sich stolz mit dem Titel „erfolgreichstes Chorwerk des 20. Jahrhunderts“ brüsten darf. Im ersten Teil des Konzerts erklingt neben Borodins „Polowetzer Tänze“ der nicht minder elektrisierende „Boléro“ von Maurice Ravel. Auch wenn der Komponist die Partitur einst als „simple Orchestrationsübung“ bezeichnete, so ist die magische Wirkung seines berühmtesten Werkes doch bis heute ungebrochen. Ein Fest der Klassiker!