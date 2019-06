For Example "Hawaii" - eine Stadt blüht auf

Auf der Basis ihrer am Karlsruher Institut für Technologie an der Fakultät für Architektur ausgezeichneten Masterarbeit, zeigt die Absolventin Nina Haug die Chancen und Risiken auf, die sich durch die Bundesgartenschau 2019 für die Heilbronner Stadtentwicklung ergeben. Dabei skizziert sie mit ihrem städtebaulichen Entwurf “For example Hawaii” gleichzeitig auch beispielhafte Lösungsansätze und Visionen für die Entwicklung Heilbronns.

Präsentation der Abschlussarbeit von Nina Marie Haug (M.Sc.Architektur).