For King & Country ist das vierfach Grammy-prämierte Duo der Brüder Joel und Luke Smallbone.

Bekannt für ihre mitreißenden Live-Auftritte und Chart-Hits wie ‚God Only Knows‘‚ Joy‘ oder ‚Burn The Ships‘ präsentiert die aus Australien stammende und in Nashville ansässige Band eine elektrisierende Mischung aus Pop, Rock und persönlich inspirierenden Geschichten sind das Herzstück von for KING & COUNTRY. Das australische Duo, bestehend aus den Brüdern Joel und Luke Smallbone, weckte mit der Veröffentlichung von „Crave“ im Jahr 2012 hohe Erwartungen und wurde von Billboard als einer der vielversprechendsten Newcomer des Jahres ausgezeichnet. Ihr zweites Album „RUN WILD. LIVE FREE. LOVE STRONG.“ stieg direkt ‚auf Platz 1 der iTunes-Charts ein und brachte der Band zwei Grammy Awards ein. 2017 erhielten sie eine weitere Grammy-Nominierung für ihren Song „Priceless“, den Titelsong ihres gleichnamigen Indie-Films, der ebenfalls Platz 1 der Charts erreichte.