Konzertabend für die Schönheit der Erde mit dem Konsortium Serafim mit Werken von Palestrina, Bach, Händel, Mozart, Mendelssohn-Bartholdy, Gjeilo und Rutter, dessen Werk „For the Beauty of the Earth“ titelgebend für den Konzertabend ist.

„Ausgepresst haben wir dich – Mutter Erde – wie einen Schwamm.“ Mit diesem Konzert wollen wir auf das Leid unserer Mutter Erde aufmerksam machen und unseren Blick auf die Schöpfung richten, die in Not ist und Hilfe braucht. Singend beschreiben wir die Schönheit der Schöpfung mit geistlichen Werken von der Renaissance bis in die Gegenwart und erbitten Gottes Hilfe, nicht aufzugeben und die Hoffnung und den Mut nicht zu verlieren.

Das Vokalensemble „Konsortium Serafim“ wurde im Jahr 2015 als Ensemble der Musikschule Eberbach von der Sängerin und Gesangspädagogin Caroline Bauer gegründet. Es besteht ausschließlich aus ihren Schüler*innen und bereichert regelmäßig Gottesdienste durch seine Beiträge und tritt in Konzerten auf.

Orysia Schäfer – Klavierbegleitung (CB)

Sonntag, 18.09.2022 um 17:00 Uhr

Leitung: Caroline Bauer

Eintritt frei – Spenden erbeten

Anmeldung bis 16.09.2022