In den festlich beleuchteten Gassen und heimeligen Kellergewölben der Altstadt von Forchtenberg werden Besucher am 30. November und 1. Dezember zum Forchtenberger Weihnachtsmarkt begrüßt, um sich sich in weihnachtlicher Atmosphäre, bei anregenden Gesprächen, abwechslungsreichen kulinarischen Genüssen und einer großen Auswahl an liebevoll zusammengestellten Geschenkideen auf die Vorweihnachtszeit einzustimmen. Rund 115 geschmückte Weihnachtshäuschen sorgen in der Altstadt für weihnachtliche Stimmung, die ab Einbruch der Dunkelheit dank der festlichen Beleuchtung so richtig zur Geltung kommt.

Sa. 1. und So. 2. Dezember, Altstadt, Forchtenberg

www.forchtenberg.de