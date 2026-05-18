Ein halbes Jahrhundert Rockgeschichte: FOREIGNER feiern ihr 50-jähriges Bandjubiläum! Das Gastspiel in Stuttgart steigt Open Air am 23. Juni auf der Freilichtbühne auf dem Killesberg.

Mit zehn Multi-Platin-Alben, 16 Top-30-Hits und über 80 Millionen verkauften Tonträgern gehören FOREIGNER zu den beliebtesten Rock-Acts der Welt. Songs wie Cold As Ice, Juke Box Hero, Urgent, Waiting for a Girl Like You oder der Welthit I Want To Know What Love Is zählen zum festen Repertoire des Genres und sind fester Bestandteil des internationalen Rock-Erbes. 2024 wurde FOREIGNER in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen – ein weiterer Meilenstein der Bandkarriere.

Die Setlist der "50th Anniversary Tour" spannt einen Bogen von den frühen Erfolgen der 70er über das legendäre Album 4, das länger auf Platz 1 der Billboard-Charts verweilte als jedes andere Album in der Geschichte von Atlantic Records, bis hin zu jüngeren Erfolgen und Klassikern.

Dass FOREIGNER auch nach fünf Jahrzehnten auf der Höhe der Zeit sind, beweisen nicht nur über 15 Millionen Audio- und Video-Streams pro Woche, sondern auch jüngste Chart-Erfolge und virale Verwendungen in Serienhits wie Stranger Things, Wednesday, Euphoria und Filmen wie The Eternals, Good Boys und Happy Gilmore 2.