Foreshadow von Not Standing / Alexander Vantournhout (BE)

Mit der atemberaubenden Show "Foreshadow" an der Grenze zwischen Tanz, Zirkus und Kampfsport vom belgischen Shooting-Star Alexander Vantournhout beginnt das Festival "Tanz!

Heilbronn" 2025. Die acht extrem akrobatischen Tänzerinnen und Tänzern seiner Compagnie not standing entwickeln zu den Klängen der experimentellen Rockmusik von der britischen Band This Heat eine Utopie davon, was der tanzende menschliche Körper zu leisten vermag. Sie überschreiten die Grenzen des Vorstellbaren, erkunden quasi unmöglich erscheinende Balancen, stützen einander mit Schultern, Füßen und Knien, fordern sich gegenseitig heraus und trotzen der Schwerkraft.

Wie ein kollektiver Körper bewegen sie sich über Bühne und eine stabile Wand, als wären sie Zahnräder in einem Getriebe. Die Choreographie funktioniert wie ein Uhrwerk, ein Bewegungsmotiv greift ins nächste, und es entstehen immer neue Landschaften aus menschlichen Skulpturen. Ziel dieses choreografischen Kunststücks sind Auslotungen des gerade noch Möglichen in den spannenden und wagemutigen Wechselwirkungen zwischen Körper und Objekt.

Das Programm "Foreshadow" untermauert, dass Alexander Vantournhout aktuell einer der angesagtesten und prägendsten Choreografen des zeitgenössischen Tanzes ist. Sein Stil ist kaum nachzuahmen, die sprühende Energie seiner Arbeiten hat innerhalb weniger Jahre bereits großen Einfluss auf die Entwicklung des Tanzes. Vantournhout zeigt ein Feuerwerk an Virtuosität: "Not Standing" - so der Name seines Ensembles - ist das Programm.

Alexander Vantournhout (Brüssel, 1989) studierte Cyr Wheel und Jonglage an der ESAC (Ecole Supérieure des Arts du Cirque) und zeitgenössischen Tanz an P.A.R.T.S. (Performing Arts Research and Training Studios) in Brüssel.

Die Körpersprache von Alexander Vantournhout ist geprägt von den Einflüssen seiner vielseitigen Ausbildung und den jeweiligen Arbeitsumständen. Sie ist jedoch von zwei Konstanten geprägt: seiner Suche nach dem kreativen und kinetischen Potenzial der körperlichen Begrenzung und der Beziehung oder Grenze zwischen Performer und Objekt.

Im Jahr 2014 gründete er seine Tanz Kompanie Not Standing in Belgien, für die er bereits zwölf verschiedene Choreografien schuf.

Er erhielt im Jahr 2023 den renommierten Ultima Awards für darstellende Künste, eine von der flämischen Regierung verliehene Auszeichnung.

Alexander Vantournhout ist Artist-in-Residence am Kunstencentrum VIERNULVIER in Gent und assoziierter Künstler des CENTQUATRE Paris. Er ist Kulturbotschafter der Stadt Roeselare und wird von der BNP Paribas Foundation bei der Entwicklung seiner Projekte unterstützt.