FOREVER QUEEN - performed by Queen Alive

Die ultimative Rock-Sensation endlich wieder auf großer Tournee durch Deutschland!

Mit dem überragenden Erfolg der Europa-Tournee im Rücken, geht FOREVER QUEEN erneut auf große Deutschland-Tour. Das hochkarätige Ensemble von Queen Alive zelebriert dabei die Welthits ihrer musikalischen Idole Brian May, Roger Taylor, John Deacon und Freddie Mercury ( 1991) bekannt als Queen packend, beeindruckend und natürlich live!

FOREVER QUEEN bringt die explosive Kraft der legendärsten Queen-Hits in einer spektakulären Inszenierung zurück auf die Bühne! In den 70er- und 80er-Jahren revolutionierte Queen die Welt der Rockmusik mit ihren pompösen Shows. Heute führt Queen Alive dieses spektakuläre Erbe mit einer Perfektion fort, die ihresgleichen sucht. Die Erfolgsshow, produziert von Reset Production, vermittelt die elektrisierende Atmosphäre einer der innovativsten, kreativsten und brillantesten Bands der Musikgeschichte mit atemberaubend originalgetreuen Live-Performances.

Das Publikum erwartet ein Rock-Konzert der Extraklasse mit den mitreißenden Hymnen We Will Rock You und We Are the Champions, über herzergreifende Balladen wie Who Wants To Live Forever und Love of My Life, bis hin zum meisterhaften Radio Ga Ga und der operettenhaften Bohemian Rhapsody. Eines der vielen Gänsehaut-Highlights der Show ist das ergreifende Duett Barcelona mit Sopranistin und dem charismatischen Lead-Sänger Francesco Montori. Mit einer kraftvollen, dynamischen Performance und außergewöhnlichen Stimmen verneigen sich die beiden Künstler vor den legendären Originalen Montserrat Caballè und Freddie Mercury.

Die ausgefeilte Inszenierung, der erstklassige Sound, das innovative Lichtdesign und die mitreißenden Big Screen Animationen, die Einblicke in das Leben von Freddie bieten, entführen das Publikum auf eine unvergleichliche Zeitreise.

Die legendäre Band Queen, gegründet 1970 in London, ist eine Ikone der Rockmusik. Mit Freddie Mercurys unverkennbarer Stimme, Brian Mays virtuosem Gitarrenspiel, Roger Taylors dynamischem Schlagzeug und John Deacons kraftvollem Bass hat Queen die Musikwelt revolutioniert. Insbesondere die Live-Auftritte, allen voran das Konzert beim Live Aid 1985, sind legendär und zeigen ihre perfekte Bühnenpräsenz und berstende Energie. Obwohl der Verlust von Freddie Mercury 1991 schmerzhaft war, bleibt das Erbe von Queen stark und zeigt, dass sie eine der einflussreichsten und unvergesslichsten Bands aller Zeiten sind.

Francesco Montori, der Band-Leader von Queen Alive, erweist mit einer energiegeladenen Performance und außergewöhnlichen Stimme dem unvergessenen Mercury seine Referenz eine unaufdringliche, aber eindrucksvolle Hommage. Tiziano Giampieri setzt an der Gitarre die Powerakkorde und Soli meisterhaft um. Fabrizio Palermo sorgt am Bass für den druckvollen und Queen-typischen Sound. Verantwortlich für den pulsierenden Rhythmus ist bei FOREVER QUEEN Simone Fortuna am Schlagzeug.