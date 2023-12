Forever Queen performed by Queen Alive

Unter diesem legendären Motto feiert Queen alive ab Oktober 2023 deutschlandweit das Vermächtnis der Kultband Queen – mitreisend, eindrucksvoll und natürlich: live.

Damit setzen die italienischen Künstler ihre seit Jahren europaweite erfolgreiche Show FOREVER QUEEN mit unvergesslichen Kulttiteln fort.

Die exzellente Inszenierung, der hochwertige Sound, das kreative Lichtdesign und die Big-Screen-Animationen mit Bildern aus dem Leben von Queen Frontmann Freddie Mercury nehmen das Publikum mit auf eine unvergessliche Reise in die Musikgeschichte.

Francesco Montori, der Band-Leader von Queen Alive, er weist mit einer energiegeladenen Performance und außergewöhnlichen Stimme dem unvergessenen Mercury seine Referenz, eine unaufdringliche, aber eindrucksvolle Hommage. Tiziano Giempieri an der Gitarre, Fabrizio Palermo am Bass, und Simone Fortuna am Schlagzeug komplettieren die Band.

Zum Höhepunkt der Show wird Sylvie Galland, eine französisch-kanadische Sopranistin, im Duett mit Francesco singen.