Das Pfannkuchenbuch - von Eric Carle

Felix hat Hunger auf einen Pfannkuchen.

Seine Mutter will ihm gerne einen backen, wenn er hilft, die Zutaten zu besorgen. Zusammen mit Felix lernen die kleinen Leser, was alles passieren muss, damit am Ende Mehl, Ei, Milch und Butter auf dem Küchentisch stehen können. Ein schöner Spaziergang durch die Natur, der das Bewusstsein für die Herkunft unserer Nahrungsmittel schärft, und gleichzeitig eine Einladung, selber Pfannkuchen zu backen - und zu genießen!