Die Show bringt die größten Hits zurück auf die Bühne und sorgt für Gänsehaut: „We Will Rock You“, „We Are The Champions“, „Radio Ga Ga“, „Love Of My Life“, „Who Wants To Live Forever“ und natürlich „Bohemian Rhapsody“.

Mit erstklassigem Live-Sound, präzisem Lichtdesign und einer großen Leinwand mit eindrucksvollen Visuals werden Energie, Eleganz und Emotionen dieser unvergleichlichen Band packend erlebbar.

Nach dem Erfolg der letzten Tourneen rockt das hochkarätige Ensemble Queen Alive erneut die Hallen – mit Spielfreude, Charisma und musikalischer Präzision. Ein besonderes Highlight ist das ergreifende Duett „Barcelona“, performt von einer gefeierten Sopranistin und dem charismatischen Leadsänger Francesco Montori – eine Hommage an Montserrat Caballé und Freddie Mercury, die direkt ins Herz geht. So entsteht ein Abend, der die goldene Ära der Rockmusik aufleben lässt und zugleich modern, frisch und mitreißend wirkt.

FOREVER QUEEN ist mehr als ein Tribute: Es ist eine liebevolle, energiegeladene Verbeugung vor der innovativen, kreativen und brillanten Musikgeschichte von Queen. Vom donnernden Stadion-Feeling bis zur intimen Ballade – jeder Song wird mit Respekt vor dem Original und spürbarer Leidenschaft zelebriert. Wer Queen live verpasst hat oder die Magie wieder fühlen möchte, erlebt hier ein Konzert der Extraklasse: authentisch, mitreißend und unvergesslich. Mach dich bereit zu singen, zu klatschen und gemeinsam „We Will Rock You“ zu rufen – FOREVER QUEEN bringt die Faszination dieser Legenden zurück auf die große Bühne!

Weitere Infos auf www.resetproduction.de/forever-queen