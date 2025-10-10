Forever Wonders

Der WONDERS-Friday steht ganz im Zeichen deiner Gang.

⚪️ 3 Styles, 3 Experiences, 1 Location

Jeden Freitag schaffen wir Momente, die für immer sind.

Früh kommen lohnt sich, denn der Eintritt ist zwischen 22 und 23 Uhr umsonst!

⚫️ WONDERS OF THE WEEKEND

Jedes Wochenende gibt es neue Wunder für Euch. Von Eintrittsaktionen, über Special Drinks, Verlosungen, Special-Acts und Dekorationen kann alles dabei sein. Kommen und überraschen lassen.

🟣 THE NIGHT MARKET

In der Special-Area zwischen den Floors gibt es jede Menge Überraschungen zu entdecken – Augen aufhalten lohnt sich bei jedem Besuch. Und dank Infinity-Mirror gibt’s den perfekten Foto-Spot gleich dazu.