Andy Yarahmadi und seine Band „Forgotten Jest“ treten live in der radiofips-Lounge auf. Die Band spielt Atmospheric-Rock.

Andy Yarahmadi und seine Band „Forgotten Jest“ treten live in der radiofips-Lounge auf. Die Band spielt Atmospheric-Rock. Die Mitglieder kommen aus dem Iran, Indien, Serbien und den USA. Die Texte der Lieder stellen Fragen an unsere Zeit. Sie regen zum Nachdenken an und dazu, Verantwortung zu übernehmen in einer unsicheren Welt .Das Konzert wird im radio live übertragen: auf 89.0 UKW im Landkreis Göppingen und im Livestream auf radiofips.de.