Form und Farbe- 80 Jahre Dietmar Obere

Wie viel Kreativität kann ein Mensch in 80 Jahren Form und Ausdruck verleihen? Eine genaue Antwort darauf gibt es bisher nicht. Dennoch wagt die Ausstellung "Form und Farbe – 80 Jahre Dietmar Oberer" den Versuch, einen Einblick in die ungeheure Schaffenskraft des bekannten Albstädters zu geben. Anlässlich des 80. Geburtstags von Dietmar Oberer wird sie vom 2. November bis zum 8. Dezember 2019 im Rathaus in Ebingen zu sehen sein. Den Auftakt bildet die Vernissage am 2. November um 11.00 Uhr im Ratssaal mit einer Laudatio von Dr. Kai Hohenfeld. Die musikalische Umrahmung übernimmt das Ebinger Kammerorchester.

Dietmar Oberer wurde 1939 in Ellwangen geboren. Er besuchte dort das Peutinger Gymnasium, wo sein Lehrer Helmut Esdar, Maler und Bildhauer, das künstlerische Talent seines Schülers erkannte. Als Mentor prägte er Dietmar Oberers kreatives Schaffen nachhaltig. Dessen künstlerische Arbeit erstreckt sich jedoch über die darstellende Kunst hinaus auch auf die Musik: Schon als Studierender sammelte er erste Erfahrungen als Dirigent. 1962 gründete Oberer das Ebinger Kammerorchester. Obwohl er Lehrer ist, nahm er 1964 ein Dirigierstudium an der Musikhochschule Trossingen auf, das er 1967 beendete. Seine Zusammenarbeit mit der Württembergischen Philharmonie Reutlingen begann 1971. Oberer war aufgrund seines großen Engagements als Dirigent in der Öffentlichkeit vor allem für sein musikalisches Wirken bekannt. Aber auch lange bevor er den Taktstock 2014 an Martin Küstner weiterreichte, schuf er Bilder und Skulpturen mit unterschiedlichsten Techniken und einer Vielzahl von Materialien. Die Ausstellung unternimmt den Versuch, Kunstinteressierten eine repräsentative Auswahl davon zugänglich zu machen.