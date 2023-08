Format:Lyrik - Ein Sommernachmittag mit Franz Dodel

Franz Dodel war 2018 bereits zu Gast im Dieter-Franck-Haus und präsentierte im Gespräch mit Dr. Dorothea Franck seine außergewöhnliche Lyrik.

Nun ist er wieder auf der Oberlimpurg!

In Franz Dodels einzigartigen Endlos-Gedicht verbinden sich Details des erlebten Alltags, Naturbeobachtung, Selbstbesinnung, Bezüge zu anderen Dichtern, Kunst und Philosophie unbefangen und unakademisch zu einem faszinierenden farbigen Gewebe. Es schafft mit sinnlicher Konkretheit überraschende Zusammenhänge, erfrischenden Durchblick sowie Augenblicke großer Tiefe.

Das Wachsen des Textes können Sie selbst verfolgen auf: https://www.franzdodel.ch

Franz Dodel, geb. 1949, wuchs in Bern auf, besuchte da die Schulen und von 1965-1969 das Staatliche Lehrerseminar. Neben der anschließenden, auch immer wieder unterbrochenen Unterrichtstätigkeit arbeitete er in den verschiedensten Berufen.

Die literarische Tätigkeit beschränkte sich in Folge beruflicher und familiärer Beanspruchung auf ein Minimum. Es entstanden etliche großformatige handgedruckte Mappen mit Gedichten und Reisenotizen. Von 1987 - 1995 absolvierte er ein Theologiestudium an der Universität Bern, das er mit einer Dissertation über das früheste Mönchtum in Ägypten abschloss. Nach einer Weiterbildung im wissenschaftlichen Bibliothekswesen arbeitete er bis 2012 als Fachreferent an der Universitätsbibliothek Bern. Seit 2012 lebt er als freier Autor in Boll-Sinneringen bei Bern und Lugnorre.

Dorothea Franck schreibt über Sprache, Literatur und Philosophie. Sie war Dozentin für Stilwissenschaft, Poetik und Rhetorik an der Universität Amsterdam und lebt seit 2013 in Bern. Seit 2018 moderiert sie FORMAT LYRIK im Rahmen von Literatur Live, Schwäbisch Hall.