FORMAT:LYRIK Monika Rinck im Gespräch mit Dorothea Franck

Dorothea Franck taucht mit Monika Rinck in die weite Welt der Lyrik ein. Rinck gilt als „Meisterin des poetischen Denkens“.

Sie veröffentlichte das umfangreiche Lesebuch Champagner für die Pferde: Gedichte, Essays und Kurzprosa aus mehr als zwanzig Jahren.

Es geht um Witz und Literatur, Liebe und Freundschaft, Schwimmen und Schlafen, Glück und Erschöpfung, Poetik und Psychoanalyse, Vorsilben und Nachsätze sowie die Ekstase der Wiederholung. In ihrem begriffsstudio „archiviert und sondiert sie merkwürdige Begriffsprägungen und Wortbildungen, die uns der Medien-Alltag zuspielt” (Michael Braun). www.begriffsstudio.de

Monika Rinck wurde 1969 in Zweibrücken in Rheinland-Pfalz geboren. Inzwischen lebt sie in Berlin und Wien. Sie studierte Religionswissenschaft, Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft, Anglistik und Germanistik an der Ruhr Universität Bochum, an der Freien Universität Berlin und an der Yale-University in New Haven. Die Lyrikerin, Übersetzerin und Essayistin erhielt u.a. den Peter-Huchel-Preis, und den Berliner Literaturpreis.

Eine Kooperation des Kulturbüros mit dem Dieter Franck Haus e.V.

Hinweis: Im Dieter-Franck-Haus ist bis 18. September die Ausstellung "Dieter Franck - Farbe und Licht, Malerei" zu sehen.