Jakob hat eine Wohnung, ein gesichertes Einkommen und nichts zu klagen. Und er hat einen Account in »formidabl«, der Plattform der endlosen Möglichkeiten. Hier ist er vernetzt, schlagfertig, charmant und begehrt.

Und täglich online. Jakobs Schwester Nadine hat mit dem pflegebedürftigen Vater alle Hände voll zu tun und braucht Jakob mehr denn je. Aber »formidabl« bietet Ablenkung, Ausflucht und verlockende Euphorie. So lange, bis die Realität Jakob mit derartiger Wucht um die Ohren fliegt, dass kein Entkommen mehr möglich ist. Aber kommt die Erkenntnis noch rechtzeitig?

Fabian Eglis neues Solomusical zeigt eindringlich unsere tägliche Wirklichkeit der uneingeschränkten Kommunikation und der endlosen virtuellen Möglichkeiten und geht dabei bis zum Äußersten: Was, wenn wir die Grenze zwischen Realität und Virtualität komplett aus den Augen verlieren?

Das Stück ist ein Plädoyer für Verbindung und Zwischenmenschlichkeit. Unterhaltsam, beklemmend und menschlich. Pop-, Soul- und Funkmusik von den 80ern bis in die 2000er – von Neil Diamond über Hot Chocolate bis Lorde - formt den Rahmen für Jakobs mitreißende und aktuelle Geschichte, die das Publikum hineinzieht in eine Online-Welt, in der alles möglich ist: Ein Duett mit sich selbst oder ein Date mit zweimal derselben Frau. Und das Publikum kann an entscheidenden Stellen sogar mitbestimmen, wie die Handlung weitergeht.